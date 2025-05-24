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В Тверской области пассажирский автобус взорвался на проезжей части и попал на видео

В Тверской области пассажирский автобус взорвался и врезался в остановку
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Telegram-канал «Тверь. Происшествия»

В Тверской области взорвался пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

«В Змеево взорвался 102 автобус и въехал в остановку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажирский автобус горит на обочине дороги. На записи также заметно, что пламя охватило транспорт полностью.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Русском острове столкнулись Suzuki Escudo и Nissan Quashqai. Видеорегистратор автомобиля Suzuki запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль переворачивается, и у него трескаются стекла. На опубликованных в сети фотографиях заметно, что иномарка получила повреждения: у машины смят кузов и разбиты стекла.

Кроме того, в Подмосковье автомобиль скорой помощи долго добирался до пострадавших в массовом ДТП из-за пробок. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль экстренных служб едет очень медленно или стоит в пробке.

Ранее момент смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье попал на видео.

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