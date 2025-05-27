Стало известно, откуда в Москве «бескрайние ряды» Mercedes-Benz

Белоруссия оказалась самым большим каналом поставок автомобилей Mercedes-Benz в Россию. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Коллеги обратили внимание на ролик Елены Лисовской (Лиса рулит), в котором показан огромный склад автомобилей Mercedes-Benz. Где-то в Москве или Подмосковье. С бескрайними рядами новеньких автомобилей», — написал эксперт.

Он добавил, что с марта 2022 года по апрель 2025-го в Россию ввезли 19,2 тыс. легковых Mercedes. Каждый месяц из-за рубежа ввозят по 500 новых экземпляров.

По подсчетам Целикова, крупнейший канал поставок — Белоруссия. Через нее за весь период было импортировано более трети (36,5%) автомобилей, а в 2025 году — более половины (53%).

На втором месте оказалась Киргизия (16,8%). Затем в списке идут Германия, Южная Корея, Эстония, Казахстан, Турция, Армения, Китай, Грузия и другие страны «по мелочи».

До этого автоблогер Елена Лисовская показала огромный склад европейских Mercedes — судя по всему, он находится в Москве или области.

«У нас очень много говорят о том, что Германия вообще никак не отпускает к нам машины и никак невозможно ввезти, кроме как на физлицо. Сейчас вы увидите склад европейских автомобилей Mercedes, которые сюда завезены и прямо продаются по перечислению и с НДС. Но этот склад недоступен для физлиц <...> По сути, я вам показываю то, чего не может быть», — говорит блогер в своем ролике.

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