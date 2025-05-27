На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоблогер показала «тайный» склад Mercedes из Германии для богатых россиян

Автоблогер Лисовская показала огромный склад новых Mercedes из Германии
close
Лиса Рулит/YouTube

Автоблогер Елена Лисовская показала огромный склад европейских Mercedes — судя по всему, он находится в Москве или области. Ролик опубликован на YouTube-канале «Лиса Рулит» 16 мая.

«У нас очень много говорят о том, что Германия вообще никак не отпускает к нам машины и никак невозможно ввезти, кроме как на физлицо. Сейчас вы увидите склад европейских автомобилей Mercedes, которые сюда завезены и прямо продаются по перечислению и с НДС. Но этот склад недоступен для физлиц <...> По сути, я вам показываю то, чего не может быть», — говорит блогер в своем ролике.

Далее Лисовская показывает склад, где стоит множество разных моделей Mercedes, в том числе GLE за 15 млн рублей. По ее словам, автомобили ввезены легально на юрлица и имеют гарантию.

Также в своем видео блогер опровергла то, что машины Mercedes стали частично собирать в России из существующих машинокомплектов, а на бывшем заводе бренда собирают Hongqi.

До этого стало известно, что десятки тысяч машин со взрывоопасными подушками Takata ездят по российским дорогам. В частности, это касается Mitsubishi, не лучше ситуация и по другим маркам. Среди них Mercedes-Benz, BMW, Subaru. Подробнее о том, как представители иностранных автокомпаний в России борются с Takata и почему многие автомобилисты не знают об этой проблеме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве Mercedes влетел во встречный «КамАЗ» и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами