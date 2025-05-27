Стало известно, что будет с ценами на автозапчасти летом

Автозапчасти для европейских и китайских иномарок подорожают, если курс рубля снизится. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе группы дилерских компаний «Авторусь».

«Пока рубль остается стабильным, резкого подорожания запчастей не прогнозируется. Если ситуация на валютном рынке не изменится, летом 2025 года автовладельцы смогут покупать оригинальные комплектующие без существенного роста затрат», — заявили в компании.

Представитель дилера отметил, что благодаря укреплению рубля в 2025 году ситуация на рынке автозапчастей, в отличие от прошлых лет, стала стабильнее. Однако риски для отрасли сохраняются — они связаны с волатильностью валют, изменением регуляторной политики и колебаниями спроса.

Также в пресс-службе добавили, что на рынке РФ растет доля китайских производителей.

«Китайские производители активно наращивают присутствие на российском рынке, предлагая более доступные аналоги европейских и японских запчастей. Кроме того, увеличились поставки из Турции, Индии и стран СНГ, что усиливает конкуренцию и сдерживает рост цен», — заявили в ГК «Авторусь».

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