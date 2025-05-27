В Нижегородской области легковушки разлетелись после лобового тарана, и это попало на видео

В Нижегородской области на видео попало, как Volkswagen протаранил Hyundai

В Нижегородской области столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Solaris. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоновости Нижний Новгород».

«Момент лобовой аварии под Чкаловском. Пострадали семь человек, включая ребенка. <…> Из первой иномарки травмы получили четыре пассажира и водитель, из второй — водитель и пассажир. Их всех доставили в Балахнинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Мой Нижний Новгород» опубликовал запись с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП. На кадрах видно, как Volkswagen Passat выезжает на встречную полосу движения, где врезается в Hyundai Solaris. От удара автомобили разлетаются в разные стороны.

До этого сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» на подъезде к МКАД столкнулись пять машин. На кадрах видно, что один из автомобилей перевернулся от удара. На записи также заметно, что в результате столкновения запчасти разлетелись по проезжей части.

Кроме того, в Москве возле метро «Котельники» перевернулось такси.

Ранее приморец на Honda мешал проезду скорой, спешившей к пациенту.