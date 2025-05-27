Видео: массовая авария на трассе М-11 парализовала движение на подъезде к МКАД

На трассе М-11 массовое ДТП заблокировало движение на подъезде к МКАД

На трассе М-11 «Нева» на подъезде к МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Крупная авария на трассе М11 «Нева» на подъезде к МКАД: столкнулись 5 машин, в том числе автобус и грузовик, одна легковушка перевернулась, к счастью, никто серьезно не пострадал. Перекрыто три полосы из шести», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, что один из автомобилей перевернулся от удара. На записи также заметно, что в результате столкновения запчасти разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в настоящее время уточняется информация о пострадавших.

До этого сообщалось, что в Москве возле метро «Котельники» перевернулось такси. На кадрах видно, как несколько мужчин толкают перевернувшийся в ДТП автомобиль Geely. На записи также видно, что у москвичей получается поставить такси на проезжую часть.

Ранее приморец на Honda мешал проезду скорой, спешившей к пациенту.