На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Видео: массовая авария на трассе М-11 парализовала движение на подъезде к МКАД

На трассе М-11 массовое ДТП заблокировало движение на подъезде к МКАД

На трассе М-11 «Нева» на подъезде к МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Крупная авария на трассе М11 «Нева» на подъезде к МКАД: столкнулись 5 машин, в том числе автобус и грузовик, одна легковушка перевернулась, к счастью, никто серьезно не пострадал. Перекрыто три полосы из шести», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, что один из автомобилей перевернулся от удара. На записи также заметно, что в результате столкновения запчасти разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в настоящее время уточняется информация о пострадавших.

До этого сообщалось, что в Москве возле метро «Котельники» перевернулось такси. На кадрах видно, как несколько мужчин толкают перевернувшийся в ДТП автомобиль Geely. На записи также видно, что у москвичей получается поставить такси на проезжую часть.

Ранее приморец на Honda мешал проезду скорой, спешившей к пациенту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами