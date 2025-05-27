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Москвичи вручную перевернули такси Geely после кульбита, и это попало на видео

В Москве на видео попал Geely, который перевернулся на проезжей части

В Москве возле метро «Котельники» перевернулось такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Авария у метро «Котельники»: такси перевернулось, авто пришлось поднимать вручную», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как несколько мужчин толкают перевернувшийся в ДТП автомобиль Geely. На записи также видно, что у мужчин получается поставить такси на проезжую часть.

До этого сообщалось, что владивостокец на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и едва не упал в море. Мужчина на иномарке вылетел с проезжей части и протаранил дорожное ограждение, после чего автомобиль загорелся. На опубликованных в сети кадрах видно, как при помощи спецтехники достают поврежденную машину.

Кроме того, во Владивостоке тысячи пчел атаковали припаркованный автомобиль. На кадрах видно, что насекомые находятся на задней части белой машины.

Ранее массовая авария парализовала движение автомобилей на юго-востоке Москвы.

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