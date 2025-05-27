На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Едва не улетели в лобовое»: приморец на Honda мешал проезду скорой, спешившей к пациенту

В Приморье Honda блокировала проезд спешившей к пациенту скорой

Во Владивостоке на Седанке водитель Honda не пропускал скорую помощь, перекрывая дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Водитель В538ТЕ125 в течение длительного времени тщательно мешал проезду скорой помощи. Когда СМП удавалось его объезжать, тот снова перестраивался в ряд и мешал. Пассажиры СПМ, с их слов, едва не улетели в лобовое из-за резких торможений», — сообщили очевидцы.

Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как серый автомобиль затрудняет проезд машине скорой помощи.

До этого сообщалось, что во Владивостоке тысячи пчел атаковали припаркованную машину. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что насекомые находятся на задней части белого автомобиля. На записи также видно, что пчелы летают вокруг машины.

Кроме того, Владивостокец на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и едва не упал в море.

Ранее игнорирующие ПДД лоси убегали от гаишников и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами