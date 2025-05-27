«Едва не улетели в лобовое»: приморец на Honda мешал проезду скорой, спешившей к пациенту

Во Владивостоке на Седанке водитель Honda не пропускал скорую помощь, перекрывая дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Водитель В538ТЕ125 в течение длительного времени тщательно мешал проезду скорой помощи. Когда СМП удавалось его объезжать, тот снова перестраивался в ряд и мешал. Пассажиры СПМ, с их слов, едва не улетели в лобовое из-за резких торможений», — сообщили очевидцы.

Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как серый автомобиль затрудняет проезд машине скорой помощи.

До этого сообщалось, что во Владивостоке тысячи пчел атаковали припаркованную машину. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что насекомые находятся на задней части белого автомобиля. На записи также видно, что пчелы летают вокруг машины.

Кроме того, Владивостокец на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и едва не упал в море.

Ранее игнорирующие ПДД лоси убегали от гаишников и попали на видео.