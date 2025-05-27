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Владивостокец на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и едва не упал в море

Во Владивостоке дрифтер на Toyota вылетел с трассы и едва не сгорел

Во Владивостоке мужчина на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и протаранил дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Владивостока».

«Ночной дрифт на Канале закончился неблагоприятно. Наш читатель сообщает, что сейчас эвакуируют сгоревшую Toyota. На асфальте видны следы от шин. Упасть в море автомобилю не дали леера, но вероятно, что от удара машина загорелась», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия» утверждает, что после ДТП автомобиль загорелся. На опубликованных в сети кадрах видно, как при помощи спецтехники достают поврежденный автомобиль.

До этого сообщалось, что во Владивостоке тысячи пчел атаковали припаркованную машину. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что насекомые находятся на задней части белого автомобиля. На записи также видно, что пчелы летают вокруг машины.

Кроме того, в Дагестане сотни баранов заблокировали дорогу колонне суперкаров, которые ехали из Екатеринбурга.

Ранее в Приамурье частично обрушился мост через реку.

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