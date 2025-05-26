Массовая авария парализовала движение автомобилей на юго-востоке Москвы

В Москве на улице Полбина произошло массовое столкновение машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ул. Полбина (в районе д. 32) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении канала.

По информации источника, движение транспорта затруднено на 2 километра. В Депрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем и выбрать пути объезда.

До этого в Москве на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) загорелась машина.

«В районе улицы Пушкина, д.2 загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города», — передавал Дептранс.

В результате аварии движение оказалось затруднено на одну полосу из трех.

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