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В Приамурье частично обрушился мост через реку

В Амурской области тяжелогруженый транспорт частично обрушил мост через реку
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Минтранс Амурской области

В Амурской области тяжелый грузовик частично разрушил мост через реку Обку. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Инцидент произошел 26 мая на 77-м километре автодороги Зея — Золотая Гора в Зейском округе, когда по мосту проезжал грузовой автомобиль с трейлером, на котором находился бульдозер.

В ведомстве назвали виновником происшедшего водителя транспортного средства, проигнорировавшего имевшиеся ограничения на проезд по мосту.

В настоящее время по одной полосе моста может двигаться лишь легковой транспорт. На месте происшествия находятся сотрудники подрядной организации, которые скоро приступят к восстановительным работам.

21 мая в правительстве Алтайского края сообщили, что обрушившийся мост в селе Загайново не будут восстанавливать — он сильно поврежден и сгнил.

20 апреля сообщалось, что в Кемеровской области под воду ушел понтонный мост.

Ранее в Дагестане после дождя обрушился древний мост.

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