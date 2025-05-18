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В Дагестане после дождя обрушился древний мост

Мост XV века частично обрушился в Дагестане после осадков
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Александр Кряжев/РИА Новости

Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных дождей. Об этом пишет РИА Новости.

Подробности рассказали в пресс-службе агентства по охране культурного наследия республики.

«Мост был сооружен традиционным способом постройки в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху. Со временем сгнили деревянные части моста, и он стал ограниченно пригодным», — сообщили в ведомстве.

Недавно другой известный мост привлек внимание жителей Бурятии. Грузовик едва не съехал с Витимского моста, который в народе называют самым опасным мостом в России, и повис наполовину в воздухе. Отмечается, что авария произошла несколько дней назад.

До этого в Воронежской области рейсовый автобус съехал с моста и опрокинулся. В момент ДТП в автобусе находились десять человек. Медицинская помощь потребовалась водителю и пяти пассажирам, их госпитализировали.

Ранее в Ульяновске теплоход столкнулся с опорой моста.

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