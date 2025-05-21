«Он сгнил»: в Алтайском крае не будут восстанавливать мост, который соединял жителей с миром

Обрушившийся мост в алтайском селе Загайново не будут восстанавливать — он сильно поврежден и сгнил, сообщили «Газете.Ru» в правительстве Алтайского края. Чтобы местные жители могли добираться в райцентр за продуктами и лекарствами, власти собираются отсыпать объездную дорогу протяженностью 2,8 км к соседнему мосту.

«Как пояснили профильные специалисты, мост будет демонтирован и удален. Рассматривается вариант отсыпки дороги протяженностью 2,8 км до альтернативного моста. Восстановление текущего моста нецелесообразно, так как он сильно поврежден и сгнил», — пояснили в правительстве края.

О том, что восстановление поврежденного моста невозможно, заявили и в администрации Тальменского района.

«Принято решение об отсыпке дороги в объезд аварийного участка для организации альтернативного проезда (через 2-й мост). Сотрудники администрации оперативно прибыли на место для координации работ. Восстановление поврежденного моста признано невозможным, и в данный момент заключается контракт на проведение работ по отсыпке объездной дороги», — уточнили в местной администрации.

20 мая жители двух улиц села Загайново Тальменского района рассказали Telegram-каналу «Инцидент Барнаул», что оказались отрезанными от цивилизации после обрушения аварийного моста. Со слов жителей села, пешеходный мост на протяжении двух лет находился в аварийном состоянии. Осенью 2024 года поверх гнилого основания настелили деревянные доски, а в ночь на 11 мая переправа рухнула.

Сельчане рассказали, что местная и районная администрация отказывают в строительстве нового моста, обещают отсыпать объездную дорогу, но ее до сих пор нет, как и сроков строительства.

Ранее в Кемеровской области под воду ушел понтонный мост.