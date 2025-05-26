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Владимир Путин рассказал, зачем в России повысили утильсбор на автомобили

Владимир Путин объяснил рост утильсбора на машины поддержкой автопрома
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РИА Новости

Повышение утилизационного сбора на автомобили является мерой поддержки отечественного автопрома без нарушения международного законодательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы по автотранспорту же понимаем это - и вводим определенные [меры поддержки], - заметил глава государства. - Утилизационные сборы там напридумывали. Это тоже же просто элемент поддержки своего производителя», — приводит агентство слова Путина на встрече с представителями деловых кругов в Кремле.

С предложением ежегодно повышать утилизационный сбор на автомобили до 2030 года выступил в 2024 году комитет по промышленности Госдумы.

Решение о повышении этого сбора сразу на 70-85% и последующей индексации каждый год было принято осенью 2024 года. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что автоэлектронику в России будут проверять на устойчивость к хакерскому взлому.

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