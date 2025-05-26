Автомобили российского производства получат защиту от хакеров

В России будет создана методика проверки автомобильной электроники на устойчивость перед хакерским взломом. Соответствующий пункт содержится в техзадании предложений к разработке нацстратегии по кибербезопасности колесных транспортных средств (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Разработка методологии проведения анализа защищенности программного обеспечения (ПО) электронных блоков управления (ЭБУ) транспортных средств», — указана в документе одна из целей работы.

По инициативе Минпромторга проводятся оценка стандартов, разбор уже случившихся инцидентов и создание перечня угроз, по которым будут проверять электронные автокомпоненты российских автомобилей.

Предложения по этим вопросам должны быть выработаны к 30 сентября 2025 года.

Также «Газета.Ru» выяснила, что в России будут начислять налог на гибриды и электромобили по их реальной мощности.

Ранее стала известна судьба проекта по выпуску в Нижнем Новгороде автомобилей под возрожденным брендом «Волга».