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Автогигант решил провести массовые сокращения по всему миру

Bloomberg: Volvo уволит тысячи сотрудников для сокращения расходов
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Depositphotos

Шведский автопроизводитель Volvo Car AB, который принадлежит китайскому концерну Geely, планирует уволить около семи процентов своих сотрудников по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

Такое решение мотивируется возможностью сократить расходы в условиях снижения спроса. Всего на предприятиях Volvo трудоустроены около 44 тысяч человек, более половины из них — в Швеции. В результате сокращения почти три тысячи сотрудников потеряют работу.

В конце апреля Bloomberg сообщало, что компания Volvo Cars планирует сократить расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса.

До этого стало известно, что автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае.

Так, совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает модель ID.Unyx, которая провалилась на рынке.

Ранее журнал HotCars составил рейтинг из десяти самых надежных автомобилей Volvo.

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