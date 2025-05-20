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Названы десять лучших автомобилей Volvo

Журнал HotCars составил рейтинг из десяти самых надежных автомобилей Volvo
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Volvo

Раскрыт рейтинг самых надежных автомобилей марки Volvo за последнее десятилетие. Список составил журнал HotCars.

Первое место в рейтинге заняла модель S80 2010 года. Его надежность оценивается в 87 баллов из 100 возможных. Второе место занял Volvo S60 2016 модельного года с рейтингом 85 из 100. Замкнул «тройку» лидеров кроссовер Volvo XC70 2010 года выпуска, надежность которого оценили на 84 балла из 100.

Кроме того, в список вошли Volvo S40 (2008 года), Volvo XC60 (2014 года), Volvo C70 (2010 года), Volvo XC40 (2020 года), Volvo V60 (2020 года), Volvo C30 (2008 года) и Volvo XC90 (2020 года).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее был назван самый надежный автомобиль Mazda.

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