Volvo готовит массовые увольнения сотрудников из-за падения спроса на автомобили

Компания Volvo Cars планирует сократить расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса, сообщает Bloomberg.

«Volvo Cars приступает к программе сокращения расходов на $1,87 млрд, чтобы противостоять уменьшающемуся спросу и торговой напряженности, давящей на автомобильную промышленность. Эти меры приведут к сокращению рабочих мест», - отмечает Bloomberg.

Volvo подчеркивает, что больше не дает финансовых рекомендаций на 2025 и 2026 годы.

До этого стало известно, что автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае.

Так, совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает модель ID.Unyx, которая провалилась на рынке.

Кроме того, финансовый удар нанес проект по созданию роскошного седана, «китайского «Майбаха» — Maextro S800. На создание платформы было потрачено 5,9 млрд юаней, а на организацию производственных процессов — почти 4 млрд юаней. Выход S800 на рынок должен состояться ближе к лету по цене около 1 млн юаней. Однако не ясно, сможет ли автомобиль стать популярным на рынке.

Отмечается, что убыток JAC по итогам 2024 года составил 1,78 млрд юаней.

Ранее производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.