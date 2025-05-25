Названы пять лучших «выдержанных» автомобилей

В России за первые 20 недель 2025 года продали 17,6 тыс. новых легковых автомобилей 2023 года выпуска — это 4,4% от общего объема продаж. Об этом сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Топ-5 марок с самым большим количеством «выдержанных» автомобилей: Changan — 1210 шт, JAC — 1116 шт, SWM — 1109 шт, LADA — 1055 шт, BMW — 924 шт», — подсчитал эксперт.

Также он обратил внимание на долю автомобилей 2023 года в общем объеме продаж марки. В числе лидеров: Ora — 98%, Jetta — 86%, Livan — 78%, MG — 77% и FAW — 63%.

До этого россияне назвали китайские автобренды, которые, по их мнению, являются главными кандидатами на вылет с российского авторынка.

«По мнению аудитории, самые большие шансы в покинуть российский авторынок есть у Kaiyi (39%), SWM (35%), Livan (33%) и Forthing (32%). В опросе приняло участие 1104 человека», – сообщал Сергей Целиков.

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