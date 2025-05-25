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Стало известно, какие автомобили подешевеют летом

«Автостат»: летом продолжится снижение цен на подержанные автомобили
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Илья Наймушин/РИА Новости

В России летом продолжится медленное снижение цен на подержанные автомобили. Об этом сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Цены на иномарки с пробегом сейчас примерно в два раза выше, чем были четыре года назад — в конце весны 2021 года. При этом за последний год цены почти не изменились, а сейчас наметилась тенденция к снижению», — говорит эксперт.

По его словам, резкий рост цен (+30%) на подержанные автомобили наблюдался в марте-апреле 2022 года. После этого начался плавный откат цен, однако в марте 2024 года массовые модели иномарок достигли в стоимости своего пика. В начале 2025 года началось медленное снижение.

«Летом дилеры ожидают дальнейшего небольшого снижения цен на автомобили с пробегом. Осенью, скорее всего, будет стабилизация», — заявил Целиков.

По данным Autostat.Radar, индекс средней цены по объявлениям на 10 массовых моделей иномарок возрастом 4–5 лет в 2025 году составляет 2,13 млн рублей.

До этого россияне назвали китайские автобренды, которые, по их мнению, являются главными кандидатами на вылет с российского авторынка.

«По мнению аудитории, самые большие шансы в покинуть российский авторынок есть у Kaiyi (39%), SWM (35%), Livan (33%) и Forthing (32%). В опросе приняло участие 1104 человека», – сообщал Сергей Целиков.

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