На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы четыре автобренда, которые уйдут из России

«Автостат» назвал четыре китайских автобренда, которые вылетят с рынка РФ
close
Автостат

Россияне назвали китайские автобренды, которые, по их мнению, являются главными кандидатами на вылет с российского авторынка. Соответствующий опрос был проведенн в Telegram-каналах агентства «Автостат».

«По мнению аудитории, самые большие шансы в покинуть российский авторынок есть у Kaiyi (39%), SWM (35%), Livan (33%) и Forthing (32%). В опросе приняло участие 1104 человека», — сообщает директор агентства Сергей Целиков.

Он отметил, что в качестве вариантов ответа были предложены восемь брендов с минимальными объемами продаж на один дилерский центр. При этом в опрос не включались марки, которые лишь недавно появились в РФ.

До этого стало известно, что компания Sinomach планирует бороться с «серым» импортом популярных в России китайских автомобилей Lixiang. Корпорация рассматривает вариант удаленной блокировки мультимедийного экрана автомобиля, что фактически сделает эти машины непригодными для эксплуатации, выяснила «Газета.Ru». При этом автомобили от новоиспеченного дистрибьютора еще не продаются, но будут дороже в среднем на 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что немецкий Porsche выдворяют из России против его воли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами