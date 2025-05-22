Названы четыре автобренда, которые уйдут из России

«Автостат» назвал четыре китайских автобренда, которые вылетят с рынка РФ

Россияне назвали китайские автобренды, которые, по их мнению, являются главными кандидатами на вылет с российского авторынка. Соответствующий опрос был проведенн в Telegram-каналах агентства «Автостат».

«По мнению аудитории, самые большие шансы в покинуть российский авторынок есть у Kaiyi (39%), SWM (35%), Livan (33%) и Forthing (32%). В опросе приняло участие 1104 человека», — сообщает директор агентства Сергей Целиков.

Он отметил, что в качестве вариантов ответа были предложены восемь брендов с минимальными объемами продаж на один дилерский центр. При этом в опрос не включались марки, которые лишь недавно появились в РФ.

До этого стало известно, что компания Sinomach планирует бороться с «серым» импортом популярных в России китайских автомобилей Lixiang. Корпорация рассматривает вариант удаленной блокировки мультимедийного экрана автомобиля, что фактически сделает эти машины непригодными для эксплуатации, выяснила «Газета.Ru». При этом автомобили от новоиспеченного дистрибьютора еще не продаются, но будут дороже в среднем на 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что немецкий Porsche выдворяют из России против его воли.