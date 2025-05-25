Видео: мигранты жестко избили подростка за длинные волосы на глазах у детей

На видео попало, как мигранты избили подростка за длинные волосы под Челябинском

Под Челябинском мигранты жестоко избили подростка за длинные волосы рядом с трассой. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

«Они били его ногами по голове и телу, пока он лежал на земле. Все происходило прямо на улице, на виду у прохожих и детей. Судя по всему, нападавшие были пьяны. У избитого парня шла кровь из носа. Вероятно, у него сотрясение мозга», — говорят очевидцы.

На помощь подростку пришли водители. Отмечается, что в полиции посоветовали участникам конфликта относиться терпимее друг к другу.

До этого в Москве мигранты напали на водителя Ford.

«В Москве азербайджанки набросились на водителя из-за того, что он не пропустил их на дороге. Девушки вылили на автомобиль кофе, потом выскочили и начали бить по машине ногами», — говорится в сообщении Telegram-канала «Инцидент Россия. 112».

Супруга водителя запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины что-то кричат и начинают драку с водителем.

Ранее на крыше Toyota прокатился мужчина по Невскому проспекту и попал на видео.