«Я тебе шею переломаю»: мигранты набросились на москвича, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как мигранты напали на водителя Ford в пробке

В Москве мигранты напали на водителя Ford. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия. 112».

«В Москве азербайджанки набросились на водителя из-за того, что он не пропустил их на дороге. Девушки вылили на автомобиль кофе, потом выскочили и начали бить по машине ногами», — говорится в сообщении.

Супруга водителя запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины что-то кричат и начинают драку с водителем. Далее на записи заметно, что на место инцидента приехали мужчины, которые также повышали голос на москвича.

По информации канала, водитель вызвал сотрудников правоохранительных органов после того, как женщины пытались вытащить его супругу из автомобиля, ударив пассажирку несколько раз по голове. В этот момент приехали родственники нарушительниц на дорогих автомобилях и начали стучать по стеклам машины, кричать и угрожать водителю.

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