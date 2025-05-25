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На крыше Toyota прокатился мужчина по Невскому проспекту и попал на видео

На Невском проспекте мужчина прокатился на крыше Toyota и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина прокатился на крыше внедорожника Toyota и попал на видео. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«В полицию Центрального района поступило сообщение от очевидца о том, что по Невскому проспекту движется внедорожник Toyota, на крыше которого стоит человек. Информация была незамедлительно передана сотрудникам ГАИ, которые оперативно установили личность как водителя, так и пассажира — экстремала», — говорится в публикации.

Выяснилось, что на крыше авто находился 23-летний житель Ленобласти, а за рулем находился его 22-летний нетрезвый друг. Также оказалось, что на автомобили были изменены идентификационные номера.

До этого в центре Екатеринбурга мужчины устроили дрифт на ваннах.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин едут по дороге на ваннах, к которым прикреплен руль и колеса. Екатеринбуржцы дрифтят, сворачивают с дороги и выполняют опасные маневры на проезжей части. Кроме того, на записи слышно, как другие участники движения сигналят нарушителям.

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