Жесткий кульбит владивостокца на Suzuki Escudo попал на видео

Во Владивостоке на видео попал кульбит Suzuki Escudo после столкновения с Nissan

Во Владивостоке на Русском острове столкнулись Suzuki Escudo и Nissan Quashqai. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Suzuki Escudo совершил кульбит и лег днищем на газон. Всему причиной стало перестроение водителя Nissan Quashqai, которая не убедилась в безопасности и начала перестраиваться. В результате «Сузуки» жестко перевернулся и остановился лежать на газоне», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Suzuki запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль переворачивается, и у него трескаются стекла. На опубликованных в сети фотографиях заметно, что иномарка получила повреждения: у машины смят кузов и разбиты стекла.

До этого сообщалось, что в Подмосковье автомобиль скорой помощи долго добирался до пострадавших в массовом ДТП из-за пробок. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль экстренных служб едет очень медленно или стоит в пробке.

Ранее момент смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье попал на видео.