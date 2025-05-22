Окирпичить «по воздуху»: в России хотят удаленно заблокировать «серые» автомобили Lixiang

Китайская компания Sinomach Auto объявила о том, что стала официальным представителем бренда Li Auto (он же Lixiang) в России. Вместе с этим компания объявила войну «серым» импортерам автомобилей Li Auto в страну. В частности, Sinomach пообещала принять меры по борьбе с нелегальными сайтами, рекламными баннерами и несанкционированным использованием торговых знаков.
«Компания Li Auto прекращает использование существующих каналов параллельного (альтернативного) импорта. Новая стратегия предусматривает реализацию продукции только через Sinomach Auto», — заявила пресс-служба российского офиса Sinomach.
Lixiang L7Li Auto
Своими целями представители компании называют защиту интересов официальных дилеров и будущих потребителей. Методом борьбы с альтернативным импортом рассматривают удаленное воздействие на автомобили, которые ввезли легально, но по параллельному («серому») импорту, а не через них.
«Рассматривается вопрос дистанционной блокировки экранов (мультимедийной системы. — «Газета.Ru») в автомобилях.
Но этот вопрос рассматривается, еще окончательно не решено», — рассказал корреспонденту «Газете.Ru» официальный представитель Sinomach Auto в России Лев Лазарев.
Кнопок в машинах Li Auto практически нет, а все управление функциями авто находится в меню мультимедиа. На уточняющий вопрос о том, приведет ли такое воздействие к блокировке автомобилей, представитель компании ответили утвердительно, пояснив, что «поэтому такая мера все еще обсуждается».
Покупателям, которые откажутся от «серых» автомобилей Lixiang в пользу таковых от Sinomach, обещают высокое качество обслуживания, оригинальные запчасти и профессиональную поддержку.
Китайские гибриды Lixiang начали привозить в Россию в 2022 году после ухода Porsche, Jaguar, Land Rover, Lexus, Cadillac, Mercedes-Benz, Audi и BMW. В новинке из Китая россияне увидели относительно доступную альтернативу европейским, японским и американским премиальным моделям.
Если в 2022 году было ввезено всего 24 автомобиля Lixiang, то в 2024 году — уже 23,2 тыс. штук,
свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Суммарно в России продано уже свыше 31 тыс. машин этой марки.
Цены взлетели
В Sinomach, помимо прочего, пообещали контролировать цены на автомобили. Тем не менее стоимость официально ввезенных машин Lixiang оказалась гораздо дороже тех, что привезли дилеры по параллельному импорту более чем на 1 млн рублей.
Например, кроссовер Lixiang L6 можно будет купить у официального дилера за 5,7 млн рублей в версии Pro. У «серых» поставщиков эта машина продается за 4,7 млн рублей. Флагманская модель L9 в комплектации Ultra у Sinomach стоит 8,6 млн рублей, тогда как дилеры, работающие по параллельному импорту, предлагают ее за 7,1 млн рублей.
В Sinomach переплату обосновывают тем, что автомобили, ввезенные через них, будут иметь русский мастер-аккаунт для мультимедиа, русифицированный интерфейс, гарантию на тяговую батарею на 160 тыс. км, а также гарантию на три года или 100 тыс. км — на весь автомобиль.
Неофициальные официалы
Впрочем, эксперты российского авторынка ставят под сомнение полномочия новоявленного дистрибьютора. Sinomach даже не входит в концерн Li Auto, напомнил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
«Гарантия стоит определенных денег, поэтому разница в цене с «альтернативщиками» объяснима, но не надо прибавлять к цене 1 млн рублей из-за того, что «мы молодцы, мы официалы», — рассуждает эксперт. — Sinomach — не официал, а неплохая торговая компания, которая не является «дочкой» автопроизводителя или крупным игроком со своим заводом».
По мнению Мосеева, Sinomach следовало дождаться получения одобрения типа транспортных средств (ОТТС) на автомобили. Только тогда у покупателей появилась бы уверенность, что китайский Li Auto предоставил необходимую документацию этой фирме, а российское государство смогло бы признать ее как полноценного представителя автопроизводителя, отметил он.
Lixiang L9Li Auto
Что будет с «серыми» дилерами
Олег Мосеев полагает, что Sinomach не сможет закрыть «серый» импорт, несмотря на сотрудничество с рядом дилеров.
«Ожидать, что интернет-сайт и еще какие-то шаги закроют другие каналы поставок, — немного смешно», — считает эксперт.
Такого же мнения придерживаются и те дилеры, что поставляют машины Li Auto в Россию уже давно и самостоятельно, в частности, крупный игрок столичного рынка «Рольф».
«Автомобили Lixiang ввозятся в Россию физлицами, которые приобрели их в Китае. И противостоять такой схеме нельзя», — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.
Он добавил, что при такой ценовой разнице люди будут продолжать покупать те Lixiang, что будут дешевле. У дистрибьютора появится шанс, если у него получится сократить разницу как минимум вдвое, при этом сохранить официальную гарантию и обслуживание.
«Сама по себе гарантия — это не уникально. В противном случае рынок разделится на тех, кто готов переплатить за официальный статус 1 млн рублей, и тех, кто нет», — отметил Иванов.
Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин уверен, что завозить автомобили Lixiang в частном порядке — все еще выгоднее.
Салон Lixiang L9Li Auto
«Процесс оформления и ввоза можно поручить посреднику, автосалону. И ставка утильсбора при частном ввозе будет минимальна — пока россияне не лишены такого бонуса», — напомнил эксперт.
Житнухин считает, что для победы над «серым» импортом Sinomach придется демпинговать, как это делали Skoda и BMW пять лет назад.
«Тогда никому не пришло бы в голову везти Skoda из Чехии или BMW из Германии — это обошлось бы в полтора раза дороже, чем приобрести такую же машину у официального дилера», — напомнил собеседник.
Также он допустил, что на отечественном рынке будут существовать и «официальные», и «параллельные» машины Lixiang.