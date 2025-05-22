Окирпичить «по воздуху»: в России хотят удаленно заблокировать «серые» автомобили Lixiang

Компания Sinomach планирует бороться с «серым» импортом популярных в России китайских автомобилей Lixiang. Корпорация рассматривает вариант удаленной блокировки мультимедийного экрана автомобиля, что фактически сделает эти машины непригодными для эксплуатации, выяснила «Газета.Ru». При этом автомобили от новоиспеченного дистрибьютора еще не продаются, но будут дороже в среднем на 1 млн рублей.

Китайская компания Sinomach Auto объявила о том, что стала официальным представителем бренда Li Auto (он же Lixiang) в России. Вместе с этим компания объявила войну «серым» импортерам автомобилей Li Auto в страну. В частности, Sinomach пообещала принять меры по борьбе с нелегальными сайтами, рекламными баннерами и несанкционированным использованием торговых знаков.

«Компания Li Auto прекращает использование существующих каналов параллельного (альтернативного) импорта. Новая стратегия предусматривает реализацию продукции только через Sinomach Auto», — заявила пресс-служба российского офиса Sinomach.

close Lixiang L7 Li Auto

Своими целями представители компании называют защиту интересов официальных дилеров и будущих потребителей. Методом борьбы с альтернативным импортом рассматривают удаленное воздействие на автомобили, которые ввезли легально, но по параллельному («серому») импорту, а не через них.

«Рассматривается вопрос дистанционной блокировки экранов (мультимедийной системы. — «Газета.Ru») в автомобилях.

Но этот вопрос рассматривается, еще окончательно не решено», — рассказал корреспонденту «Газете.Ru» официальный представитель Sinomach Auto в России Лев Лазарев.

Кнопок в машинах Li Auto практически нет, а все управление функциями авто находится в меню мультимедиа. На уточняющий вопрос о том, приведет ли такое воздействие к блокировке автомобилей, представитель компании ответили утвердительно, пояснив, что «поэтому такая мера все еще обсуждается».

Покупателям, которые откажутся от «серых» автомобилей Lixiang в пользу таковых от Sinomach, обещают высокое качество обслуживания, оригинальные запчасти и профессиональную поддержку.

Китайские гибриды Lixiang начали привозить в Россию в 2022 году после ухода Porsche, Jaguar, Land Rover, Lexus, Cadillac, Mercedes-Benz, Audi и BMW. В новинке из Китая россияне увидели относительно доступную альтернативу европейским, японским и американским премиальным моделям.

Если в 2022 году было ввезено всего 24 автомобиля Lixiang, то в 2024 году — уже 23,2 тыс. штук,

свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Суммарно в России продано уже свыше 31 тыс. машин этой марки.

Цены взлетели

В Sinomach, помимо прочего, пообещали контролировать цены на автомобили. Тем не менее стоимость официально ввезенных машин Lixiang оказалась гораздо дороже тех, что привезли дилеры по параллельному импорту более чем на 1 млн рублей.

Например, кроссовер Lixiang L6 можно будет купить у официального дилера за 5,7 млн рублей в версии Pro. У «серых» поставщиков эта машина продается за 4,7 млн рублей. Флагманская модель L9 в комплектации Ultra у Sinomach стоит 8,6 млн рублей, тогда как дилеры, работающие по параллельному импорту, предлагают ее за 7,1 млн рублей.

close Lixiang Mega

В Sinomach переплату обосновывают тем, что автомобили, ввезенные через них, будут иметь русский мастер-аккаунт для мультимедиа, русифицированный интерфейс, гарантию на тяговую батарею на 160 тыс. км, а также гарантию на три года или 100 тыс. км — на весь автомобиль.

Неофициальные официалы

Впрочем, эксперты российского авторынка ставят под сомнение полномочия новоявленного дистрибьютора. Sinomach даже не входит в концерн Li Auto, напомнил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Гарантия стоит определенных денег, поэтому разница в цене с «альтернативщиками» объяснима, но не надо прибавлять к цене 1 млн рублей из-за того, что «мы молодцы, мы официалы», — рассуждает эксперт. — Sinomach — не официал, а неплохая торговая компания, которая не является «дочкой» автопроизводителя или крупным игроком со своим заводом».

По мнению Мосеева, Sinomach следовало дождаться получения одобрения типа транспортных средств (ОТТС) на автомобили. Только тогда у покупателей появилась бы уверенность, что китайский Li Auto предоставил необходимую документацию этой фирме, а российское государство смогло бы признать ее как полноценного представителя автопроизводителя, отметил он.

close Lixiang L9 Li Auto

Что будет с «серыми» дилерами

Олег Мосеев полагает, что Sinomach не сможет закрыть «серый» импорт, несмотря на сотрудничество с рядом дилеров.

«Ожидать, что интернет-сайт и еще какие-то шаги закроют другие каналы поставок, — немного смешно», — считает эксперт.

Такого же мнения придерживаются и те дилеры, что поставляют машины Li Auto в Россию уже давно и самостоятельно, в частности, крупный игрок столичного рынка «Рольф».

«Автомобили Lixiang ввозятся в Россию физлицами, которые приобрели их в Китае. И противостоять такой схеме нельзя», — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Он добавил, что при такой ценовой разнице люди будут продолжать покупать те Lixiang, что будут дешевле. У дистрибьютора появится шанс, если у него получится сократить разницу как минимум вдвое, при этом сохранить официальную гарантию и обслуживание.

«Сама по себе гарантия — это не уникально. В противном случае рынок разделится на тех, кто готов переплатить за официальный статус 1 млн рублей, и тех, кто нет», — отметил Иванов.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин уверен, что завозить автомобили Lixiang в частном порядке — все еще выгоднее.

close Салон Lixiang L9 Li Auto

«Процесс оформления и ввоза можно поручить посреднику, автосалону. И ставка утильсбора при частном ввозе будет минимальна — пока россияне не лишены такого бонуса», — напомнил эксперт.

Житнухин считает, что для победы над «серым» импортом Sinomach придется демпинговать, как это делали Skoda и BMW пять лет назад.

«Тогда никому не пришло бы в голову везти Skoda из Чехии или BMW из Германии — это обошлось бы в полтора раза дороже, чем приобрести такую же машину у официального дилера», — напомнил собеседник.

Также он допустил, что на отечественном рынке будут существовать и «официальные», и «параллельные» машины Lixiang.