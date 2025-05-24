Стало известно о попытке отца спасти погибшего сына в ДТП на М-12

RT: отец пытался спасти своего сына, погибшего в ДТП в Подмосковье на М-12

Отец погибшего в ДТП на М-12 мальчика пытался спасти его жизнь до приезда скорой помощи с помощью массажа сердца. Об этом RT рассказала очевидица произошедшего по имени Карина. По ее словам, она ехала вместе с матерью рядом с микроавтобусом.

«Если бы моя мама была на пару метров ближе, было бы все ужасно», -— рассказала она.

До этого на видео попало, как люди спасали пострадавшего в ДТП ребенка.

Также сообщалось, что в Подмосковье задержали водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП на трассе М-12.

По данным СК, он двигался по своей полосе автомобильной дороги, но в пределах Богородского городского округа столкнулся с автомобилем Lada Largus, а затем с автомобилем Audi.

В результате ДТП восемь пассажиров микроавтобуса попали в больницу, двоих пассажиров Lada спасти не удалось.

Ранее в Москве на видео попало, как мигранты напали на водителя Ford в пробке.