В Подмосковье на видео попало, как люди спасали пострадавшего в ДТП ребенка

В Подмосковье очевидцы реанимировали пострадавшего в ДТП ребенка

В Подмосковье очевидцы спасали ребенка сразу после массового ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Жесткие кадры! Первые минуты после страшной аварии в Подмосковье», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео видно, как мужчины проводят реанимационные мероприятия пострадавшему в ДТП ребенку.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. По данным Baza, микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. В результате дорожной аварии образовался затор. Момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, что микроавтобус врезался в стоящую впереди машину на скорости примерно 130 километров в час.

Позже в МВД РФ сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пробки сильно тормозили движение скорой на место аварии в Подмосковье.