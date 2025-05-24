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В Подмосковье открыли движение на трассе М-12 после ДТП с микроавтобусом

Движение на 65-м километре трассы М-12 открыли в направлении Владимира после ДТП
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Прокуратура Московской области

Движение транспорта на 65-м километре трассы М-12 открыли в сторону Владимира после ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщили в Telegram-канале ГК «Автодор».

«Плата за проезд по участку с затором в результате аварии на 65 км М-12 взиматься не будет. Владельцам транспондеров средства вернутся на счет», — говорится в сообщении.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. По данным Telegram-канала Baza, микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. В результате дорожной аварии образовался затор.

Позже в МВД РФ сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее пассажирский автобус загорелся на севере Москвы и попал на видео.

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