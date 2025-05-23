Актриса Хилькевич разделась на дороге, и это попало на видео

Актриса Анна Хилькевич разделась на дороге. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном видео видно, как актриса переодевается на проезжей части: она снимает штаны, кофту и очки, после — переобувается в туфли, а свою одежду складывает в пакет. Далее на записи видно, как Хилькевич идет в красном платье.

До этого сообщалось, что Ольга Бузова ударилась головой о дверь автомобиля, когда снимала видео. На кадрах видно, как Бузова в платье сидит на двери серого автомобиля и поет песню, после чего артистка решает открыть дверь, которой впоследствии ударяет себя по голове.

«Хотела сексуально вылезти», — прокомментировала инцидент певица.

Кроме того, Мия Бойка залезла на Mercedes, чтобы спеть песню. На записи видно, что исполнительница сидит на капоте черного автомобиля Mercedes, держит в руках биту и поет песню.

Ранее известная блогерша попала в ДТП с большегрузом.