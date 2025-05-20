Известная блогерша попала в ДТП с большегрузом

Mash: блогерша Милана Хаметова попала в аварию на дороге из Красноярска

Певица Милана Хаметова попала в ДТП на дороге из Красноярска в Кемерово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Пьяный водитель вылетел на встречку и протаранил авто, в котором была певица», — говорится в сообщении.

По словам Хаметовой, основной удар пришелся на автомобиль, в котором ехали ее танцоры и звукорежиссер. Водитель, который вез певицу, успел увернуться. В результате ДТП никто не получил серьезных травм: пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Очевидцы запечатлели последствия авария на видео. На кадрах видно, что на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. Грузовой автомобиль получил повреждения. На записи также видно, что запчасти от автомобилей разбросаны на проезжей части.

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