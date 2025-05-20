На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мия Бойка залезла на Mercedes, чтобы спеть песню, и попала на видео

Мия Бойка с битой забралась на капот черного Mercedes, чтобы спеть песню

Певица Мия Бойка спела свою новую песню на капоте черного автомобиля. Соответствующее видео певица опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На записи видно, что исполнительница сидит на капоте черного автомобиля Mercedes, держит в руках биту и поет песню. При этом рядом стоит мужчина в белой майке и с разбитым лицом.

До этого сообщалось, что родственница Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) подала в суд на автосалон. Сестра матери исполнителя Наталья Моргенштерн купила иномарку с пробегом 2023 года выпуска. Женщина самостоятельно нашла объявление в интернете и заключила с владельцем машины договор в автосалоне «Купер Групп» в Уфе на сумму 2 млн 50 тысяч рублей. Родственница певца внесла наличными 200 тысяч рублей, остальную сумму в салоне оформили в кредит.

Кроме того, у женщины списали еще 160 тысяч рублей за оказание дополнительных услуг и 90 тысяч рублей за подключение клиента к программе гарантии. По словам тети Моргенштерна, договор на оказание этих услуг не заключали.

Ранее известная блогерша попала в ДТП с большегрузом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами