Мия Бойка залезла на Mercedes, чтобы спеть песню, и попала на видео

Певица Мия Бойка спела свою новую песню на капоте черного автомобиля. Соответствующее видео певица опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На записи видно, что исполнительница сидит на капоте черного автомобиля Mercedes, держит в руках биту и поет песню. При этом рядом стоит мужчина в белой майке и с разбитым лицом.

До этого сообщалось, что родственница Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) подала в суд на автосалон. Сестра матери исполнителя Наталья Моргенштерн купила иномарку с пробегом 2023 года выпуска. Женщина самостоятельно нашла объявление в интернете и заключила с владельцем машины договор в автосалоне «Купер Групп» в Уфе на сумму 2 млн 50 тысяч рублей. Родственница певца внесла наличными 200 тысяч рублей, остальную сумму в салоне оформили в кредит.

Кроме того, у женщины списали еще 160 тысяч рублей за оказание дополнительных услуг и 90 тысяч рублей за подключение клиента к программе гарантии. По словам тети Моргенштерна, договор на оказание этих услуг не заключали.

Ранее известная блогерша попала в ДТП с большегрузом.