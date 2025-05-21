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«Хотела сексуально вылезти»: Ольга Бузова ударила себя дверью авто, и это попало на видео

На видео попало, как Ольга Бузова ударилась головой об дверь автомобиля

Ольга Бузова ударилась головой о дверь автомобиля, когда снимала видео. Соответствующую запись артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, как Бузова в платье сидит на двери серого автомобиля и поет песню, после чего артистка решает открыть дверь, которой впоследствии ударяет себя по голове.

«Хотела сексуально вылезти», — прокомментировала инцидент певица.

До этого сообщалось, что Мия Бойка залезла на Mercedes, чтобы спеть песню. На записи видно, что исполнительница сидит на капоте черного автомобиля Mercedes, держит в руках биту и поет песню. При этом рядом стоит мужчина в белой майке и с разбитым лицом.

Кроме того, Дава сфотографировался со своим новорожденным ребенком в автомобиле. На фотографии блогер держит младенца и улыбается. На кадрах также видно, что мужчина сидит в люксовом автомобиле с коричневым салоном.

Ранее известная блогерша попала в ДТП с большегрузом.

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