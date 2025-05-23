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В России зафиксировали рекорд по штрафам ГИБДД

«Известия»: россияне заплатили рекордные 23 млрд штрафов за нарушение ПДД
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Максим Блинов/РИА Новости

В России резко выросли траты граждан на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает газета «Известия».

«В январе — марте сумма выставленных взысканий увеличилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла рекордных 23,2 млрд рублей», — отметила газета.

В то же время общее число взысканий снизилось в 2025-м на 12%. Это произошло за счет комплексных мер по борьбе с нарушениями ПДД. В том числе с ужесточением наказаний.

До этого в Московской области в камеры стали внедрять функцию распознавания водителей, которые используют смартфон за рулем.

За данное правонарушение жители области получат штраф в размере полторы тысячи рублей. В минтрансе Подмосковья напомнили, что несколько лет назад комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать непристегнутые ремни.

Также Московская городская дума приняла закон о штрафе в 5 тыс. рублей за отсутствие у таксиста аттестации.

Ранее Минфин в восемь раз увеличил план по штрафам за ПДД.

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