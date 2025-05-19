На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Суровое наказание»: москвичи обвесили мусором автомобиль нарушителя и сфотографировали

В Москве люди обвесили авто мусором из-за неправильной парковки
close
Telegram-канал «Москвач+»

В Москве люди обвесили автомобиль мусором из-за неправильной парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Суровое наказание для нарушителей правил парковки придумали жители ЖК «Москва А101», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что мусорные пакеты люди закрепили на ручках дверей белого автомобиля.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае в городе Ейске голые женщины пели гимн России, высунувшись из люка автомобиля. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голые женщины высунулись из люка автомобиля и поют гимн, при этом размахивают руками.

Telegram-канал «23 МВД» утверждает, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. В настоящее время правоохранители устанавливают личности нарушителей.

Кроме того, блогер Дава сфотографировался со своим новорожденным ребенком в люксовом автомобиле.

Ранее туляк оголился на проезжей части и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами