«Суровое наказание»: москвичи обвесили мусором автомобиль нарушителя и сфотографировали

В Москве люди обвесили авто мусором из-за неправильной парковки

В Москве люди обвесили автомобиль мусором из-за неправильной парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Суровое наказание для нарушителей правил парковки придумали жители ЖК «Москва А101», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что мусорные пакеты люди закрепили на ручках дверей белого автомобиля.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае в городе Ейске голые женщины пели гимн России, высунувшись из люка автомобиля. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голые женщины высунулись из люка автомобиля и поют гимн, при этом размахивают руками.

Telegram-канал «23 МВД» утверждает, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. В настоящее время правоохранители устанавливают личности нарушителей.

Кроме того, блогер Дава сфотографировался со своим новорожденным ребенком в люксовом автомобиле.

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