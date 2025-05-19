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Туляк оголился на проезжей части и попал на видео

В Туле на видео попало, как оголившийся мужчина гулял по проезжей части

В Туле мужчина без одежды гулял по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула. Жесть».

«Голый мужик бродит с утра по улицам Ефремова. Пишут, что замечен уже не первый раз», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина без одежды идет по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае в городе Ейске голые женщины пели гимн России, высунувшись из люка автомобиля. На опубликованных в сети кадрах видно, как голые женщины высунулись из люка автомобиля и поют гимн, при этом размахивают руками.

Кроме того, в Чувашии водитель на Toyota сбил трех человек. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как Toyota врезается в людей, которые идут по пешеходному переходу. От удара пешеходы отлетают в сторону. На записи также видно, что в момент ДТП мимо проезжал патрульный автомобиль, который остановился.

Ранее Дава сфотографировался со своим новорожденным ребенком в автомобиле.

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