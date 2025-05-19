Дава сфотографировался со своим новорожденным ребенком в автомобиле

Блогер Дава и певица Мари Краймбрери стали родителями. Соответствующие фотографии супруги разместили на своих страницах в в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованной в сети фотографии блогер держит новорожденного ребенка и улыбается. На кадрах также видно, что мужчина сидит в люксовом автомобиле с коричневым салоном.

До этого сообщалось, что артисты пока не раскрывают пол и имя ребенка.

«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написала исполнительница.

В феврале 2025 года стало известно, что Краймбрери и Дава ждут первенца. Об этом поп-исполнительница объявила в соцсетях. Певица опубликовала видео, на одном из фрагментов которого предстала с округлившимся животом на пляже.

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