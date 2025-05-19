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Nissan закроет свои заводы в Японии из-за убытков

Reuters: Nissan закроет свои заводы в Японии из-за финансовых трудностей
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Алексей Лебедев/РИА «Новости»

Японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть свои предприятия на родине и за рубежом, сообщает Reuters со ссылкой на инсайдеров.

Компания собирается прекратить производство на двух площадках в Японии. Первый — завод в Оппаме, который работает с 1961 года. Второй кандидат на закрытие — завод в Сенане, которым Nissan владеет лишь наполовину через компанию Nissan Shatai.

Оптимизация коснется и ряда зарубежных предприятий: закрыть планируется заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике. Таким образом, терпящий финансовое бедствие Nissan собирается снизить текущие расходы.

До этого Reuters заявлял, что Nissan ожидает убыток в размере 700–750 млрд йен по итогам 2024 финансового года, завершившегося в марте.

Автокомпания объясняет это обесценением активов и расходами на реструктуризацию. Ранее она прогнозировала годовой убыток в размере около 80 млрд йен.

Также стало известно, что автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае.

Так, совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает модель ID.Unyx, которая провалилась на рынке.

Отмечается, что убыток JAC по итогам 2024 года составил 1,78 млрд юаней.

Ранее производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.

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