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В России появится новый вариант возмещения по ОСАГО

«Известия»: россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа авто
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российским автовладельцам хотят разрешить получать стоимость ремонта по ОСАГО без вычета за износ, сообщают «Известия» со ссылкой на документ, который вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму РФ.

Сейчас страховщики выплачивают только часть суммы, вычитая до 50% за износ. Согласно новому закону, если первоначальной выплаты не хватит на ремонт, можно будет обратиться за доплатой. Для этого нужно предоставить страховой компании подтверждение стоимости работ от автосервиса. По словам главы Союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, это также позволит компенсировать скрытые повреждения, обнаруженные во время ремонта.

До этого стало известно, что российский союз автостраховщиков (РСА) предложит Центральному банку ввести свободный тариф по ОСАГО.

Так, для аварийных водителей стоимость ОСАГО продолжит расти, а для 85% автовладельцев цена на эту страховку не изменится. Для последних будет доступна дополнительная скидка за счет хорошего коэффициента «бонус-малус» (КБМ, показатель безаварийного вождения).

Также газета «Коммерсантъ» писала, что российские власти отложили минимум до 30 июня запуск автоматической рассылки уведомлений водителям, у которых нет полиса ОСАГО.

Ранее депутаты предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО.

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