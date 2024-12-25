В России захотели ввести свободный тариф по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложит Центральному банку ввести свободный тариф по ОСАГО. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил глава Всероссийского союза страховщиков и РСА Евгений Уфимцев.

По его словам, Российский союз автостраховщиков обсудит с регулятором такую возможность в начале 2025 года.

Как заявил Уфимцев, для аварийных водителей стоимость ОСАГО продолжит расти, а для 85% автовладельцев цена на эту страховку не изменится. Для последних будет доступна дополнительная скидка за счет хорошего коэффициента «бонус-малус» (КБМ), отметил он.

Глава РСА также сказал, что рынок ОСАГО уже шесть лет проходит проверку на зрелость, работают ли границы тарифного коридора. По его мнению, необходимо полностью отпустить цену ОСАГО, установив лишь лимит для максимальной стоимости полиса. Рынок уже созрел для этого, и госорганы достаточно могут его контролировать. Поэтому не должно появиться злоупотреблений. Кроме того, работает перестраховочный пул, куда страховщики могут передавать договоры, для которых не хватает тарифа. В этом случае расходы делятся на всех участников рынка соразмерно их доле, заявил Уфимцев.

Ранее ЦБ назвал четыре региона, где россияне мошенничают с ОСАГО больше всего.