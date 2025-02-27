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Уведомлять водителей об отсутствии ОСАГО не будут до лета

«Ъ»: запуск рассылки уведомлений об отсутствии ОСАГО перенесли на конец июня
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские власти отложили минимум до 30 июня запуск автоматической рассылки уведомлений водителям, у которых нет полиса ОСАГО (Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Уведомления планировали рассылать через Госуслуги в качестве эксперимента. По данным газеты, причиной переноса стали споры между Минфином, Минцифры, МВД и Банком России.

Минцифры призвало «существенно» доработать систему «Паутина», к которой подключены все дорожные комплексы. В МВД отметили, что на портале госуслуг должна быть форма обратной связи, чтобы водитель, получивший уведомление, мог подтвердить или опровергнуть наличие полиса.

В МВД также считают, что механическая рассылка сообщений без обратной связи не имеет смысла, так как нужно собирать отзывы водителей и оценивать корректность данных в Национальной Страховой Информационной системе.

В Минфине заявили «Ъ», что эксперимент будет запущен после согласования.

В декабре президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщал, что контроль за наличием у водителей полиса ОСАГО с помощью камер безопасности дорожного движения планируется ввести с 1 марта 2025 года.

Ранее автовладельцев предупредили об изменениях в правилах регистрации машин с 1 марта.

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