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В России появится новый эталон тока для зарядки электромобилей

Росстандарт: метрологи создают новый эталон тока для зарядных станций
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские ученые-метрологи работают над новым эталоном тока для сети станций сверхбыстрой зарядки электротранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

«В рамках опытно-конструкторской работы создается исходный эталон единицы мощности постоянного тока и усовершенствуются методы передачи электрических величин (ампера, вольта, ватта) к широкому парку рабочих многофункциональных эталонов электроэнергетических величин», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Росстандарте добавили, что по итогам работ в стране появится фундамент единой метрологической базы. С его помощью в РФ будет осуществляться проверка всех типов зарядных станций. Это, в свою очередь, ускорит внедрение электротранспорта в России, отметили в пресс-службе.

13 мая директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что в России за четыре месяца 2025 года было продано 2,6 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше, чем за тот же период прошлого года. Самые популярные электромобили в России — Zeekr 001, Avatr 11, Evolute I-Pro, Москвич 3e и Ora 03.

Ранее стало известно, сколько в России будут выпускать электрокаров и гибридов в 2030 году.

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