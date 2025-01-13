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Стало известно, сколько в России будут выпускать электрокаров и гибридов в 2030 году

ТАСС: РФ планирует произвести 54 тысячи электрокаров и гибридов в 2030 году
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Атом

Производство электромобилей и последовательных гибридов в России в 2030 году планируют увеличить почти в семь раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Обозначена цель по достижению уровня технологической независимости в производстве универсальных модульных платформ с 44% в 2024 году до 80% в 2030 году», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что в 2024 году всего произведено 8 тыс. электромобилей и гибридов, а в 2030 — это число должно увеличиться до 54,3 тыс.

Сообщается, что увеличить количество автомобилей планируют за счет пилотного проекта, который будет включать разработку и постановку на производство российских электромобилей на базе унифицированной модульной платформы. Также этому может поспособствовать реализация проектов по созданию серийных производств узлов и агрегатов для транспортных средств и спецтехники.

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