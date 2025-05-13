В России рекордно упали продажи электромобилей

В России за 4 месяца 2025 года было продано 2,6 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За первые 4 месяца 2025 года в России было продано 2647 электромобилей. Это в три раза (!) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8126 шт)», — написал Целиков.

Самые популярные электромобили в России — Zeekr 001, Avatr 11, Evolute I-Pro, Москвич 3e и Ora 03.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям.

Ранее «Автостат» снизил прогноз продаж новых автомобилей в 2025 году.