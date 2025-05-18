Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей в воскресенье отказаться от поездок на машинах и воспользоваться общественным транспортом.

«Сегодня в Москве обещают дождь с грозой и сильный ветер — для поездок используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, до конца сегодняшнего дня в городе будет дождь с грозой и сильный ветер», - отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Тех водителей, которые воспользуются автомобилями, в дептрансе призвали не оставлять машину и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать осторожность и избегать резких маневров, не отвлекаться от управления на смартфоны, снижать скорость у пешеходных переходов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что лето в российской столице наступит точно в срок, в конце последнего месяца весны ожидается до +28°C. Он добавил, что календарное лето может начаться с +25...+30°C.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что на следующей неделе жителей Центральной России ждет ухудшение погоды: начнутся дожди и заметно похолодает.

Ранее россиянам рассказали, что самое опасное для автомобиля в ливень.