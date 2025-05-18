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Синоптик предупредил о похолодании и дождях на следующей неделе

Синоптик Тишковец: неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

На следующей неделе жителей Центральной России ждет ухудшение погоды: начнутся дожди и заметно похолодает. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник температура воздуха днем не превысит +12…+17 °C, ночью ожидается от +8 до +13 °C. Порывы западного ветра могут достигать 13 м/с, а атмосферное давление понизится до 738 мм рт. ст.

Во вторник, как уточнил синоптик, погода станет еще прохладнее: в ночные часы температура опустится до +5…+10 °C, а днем составит лишь +11…+16 °C. Осадки сохранятся.

В среду под утро прогнозируется кратковременное прояснение и понижение температуры до +2…+7 °C. Однако днем снова ожидаются дожди из-за приближения нового циклона, температура повысится до +14…+19 °C.

К четвергу, по словам метеоролога, погоду улучшит гребень антициклона: будет солнечно и сухо. Ночью температура составит +1…+6 °C, а днем — +16…+21 °C. В пятницу с приходом теплого фронта возможны небольшие дожди, ночная температура достигнет +7…+12 °C, дневная — +19…+24 °C.

На выходных снова похолодает и пройдут дожди. Ночью прогнозируется +9…+14 °C. В субботу днем ожидается +17…+22 °C, а в воскресенье — на 1–2 градуса ниже.

Ранее синоптик спрогнозировал опасное явление на восьми реках в РФ.

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