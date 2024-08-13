Россиянам рассказали, что самое опасное для автомобиля в ливень

Во время дождей автовладельцам стоит проявлять особую осторожность, так как при движении по лужам может возникнуть эффект аквапланирования. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов ГК «Автодом».

«Аквапланирование — опасное явление, возникающее при движении автомобиля по мокрой дороге на высокой скорости, когда водяной слой между покрышками и дорожным покрытием полностью вытесняет контакт. Ситуация усугубляется наличием масляных пятен, грязи и других загрязнений на дороге. Все перечисленное снижает сцепление колес с поверхностью», — рассказали в компании.

Эксперты отметили, что затопленные парковки также опасны для машины. Если автомобиль оказался в воде до уровня середины дверных стоек, двигатель заводить нельзя. Следует подождать, когда спадет уровень воды, вызвать эвакуатор и отвезти машину в сервис для проверки.

Во время проезда по большим лужам можно повредить покрышки и диски, так как под водой могут находиться острые предметы, которых не видно. Также глубокие лужи могут залить подкапотное пространство и произойдет гидроудар. Если это случилось, то надо заглушить мотор и не пытаться двигаться на автомобиле, а вызвать эвакуатор до станции техобслуживания для ремонта.

До этого в Роскачестве перечислили критичные неисправности автомобиля, при которых нельзя его эксплуатировать.

В ведомстве отметили, что нельзя выезжать на дорогу, если тормоза не обеспечивают выполнение нормативов эффективности торможения, нарушена герметичность в гидравлическом тормозном приводе, нарушена герметичность приводов, шланги системы имеют перегибы и перекручивания, имеются другие видимые повреждения.

Кроме того, неисправностью считается нарушение комплектности устройств освещения. Автовладельцу штраф могут выписать за установленные зимние покрышки летом, подтекание масла или бензина.

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