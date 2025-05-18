Синоптик рассказал, что лето в Москве наступит точно в срок

Тишковец: лето в Москве наступит через 10 дней, ожидается до +28°C

Лето в российской столице наступит точно в срок, в конце последнего месяца весны ожидается до +28°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что в Москве через 10 дней наступит метеорологическое лето.

«И самое главное, в эти дни, с 27-го числа и далее, ожидается наступление так называемого метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 15 градусов, а значит, смена климатических сезонов произойдет своевременно и лето наступит точно в срок», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что календарное лето может начаться с +25...+30°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» также сообщил, что на следующей неделе жителей Центральной России ждет ухудшение погоды: начнутся дожди и заметно похолодает.

В воскресенье, 18 мая, в Москве ожидается до +20°C. Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный.

Ранее синоптик спрогнозировал опасное явление на восьми реках в РФ.