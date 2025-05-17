Двое московских гаишников избежали СИЗО в рамках дела о взятках

В Москве суд дал домашний арест двум инспекторам ДПС, их коллеги под стражей

В Москве суд отправил под домашний арест двух инспекторов ДПС по делу о получении взяток. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении следующих фигурантов: Суняева Айдара Амировича, Кубицкого Василия Викторовича», — отмечается в сообщении.

Мера пресечения применена к Суняеву и Кубицкому на два месяца.

До этого их коллег Александра Кузина и Анатолия Моисеенко тот же суд заключил под стражу на два месяца.

Накануне на видео попал момент жестко задержания четверых инспекторов ДПС в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, полицейские подозреваются в получении крупных взяток от водителей — в том числе от мотоциклиста, который передал 600 тыс. рублей.

Ранее на Новорязанском шоссе в Подмосковье автобус врезался в фуру.