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Автобус врезался в фуру и парализовал движение на Новорязанском шоссе в Подмосковье

В Подмосковье автобус протаранил фуру на Новорязанском шоссе
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Telegram-канал «Типичные Бронницы»

В Подмосковье автобус врезался в большегрузный автомобиль, сообщает Telegram-канал «Типичные Бронницы».

«Жесткая авария. Новорязанское шоссе, Чулково, у съезда на Жуковский. Автобус влетел в фуру. Реанимация на месте. О состоянии пострадавших неизвестно», — отмечается в сообщении.

На видеозаписи с последствиями аварии видно, что в районе места ДТП образовалась пробка, машины медленно объезжают аварийный автобус. Вслед за реанимобилем прибыли спасатели.

До этого в Чувашии на видео попал момент наезда Toyota на трех пешеходов. Пострадавшие, включая несовершеннолетнего, госпитализированы. Свидетелями аварии стали сотрудники ДПС, которые ехали в противоположном направлении.

Ранее в Германии пожар уничтожил сотни автомобилей.

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